Lunedì, le partite della 12^ di Serie A

La dodicesima giornata di campionato si conclude lunedì 31 ottobre con Verona-Roma e Monza-Bologna, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Sono due le partite di oggi 31 ottobre 2022 , il giorno di Halloween : alle 18.00 la Roma scende in campo al Bentegodi contro l' Hellas Verona . La partita sarà in diretta sulla app di DAZN e su ZONA DAZN , disponibile al canale 214 del telecomando Sky. La sera invece il Bologna affronterà in trasferta il Monza e la partita sarà i n diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K . Telecronaca di Dario Massara con il commento di Lorenzo Minotti. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Vanessa Leonardi e Marco Nosotti.

Accordo Sky-DAZN

Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo, senza dover cambiare telecomando. Per vedere il canale ZONA DAZN, canale 214 del telecomando Sky, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com. Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.