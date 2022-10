62 finora i precedenti in Serie A dei quali la metà sono stati vinti dalla Roma. Considerando la partita in casa del Verona del settembre 2020 assegnata a tavolino, si può dire che il Verona arrivi da due successi consecutivi al Bentegodi contro la Roma in Serie A. Il Verona ha perso sei delle ultime sette partite casalinghe mentre la Roma arrivada tre vittorie consecutive in trasferta in Serie A. José Mourinho non ha ancora vinto contro il Verona in Serie A . Sulla panchina del Verona, Salvatore Bocchetti ha perso le prime due partite in Serie A.

Dove vedere Verona-Roma in tv

La partita tra Verona e Roma, valida per la 12^giornata di Serie A, sarà trasmessa lunedì 31 ottobre alle 18.30 in diretta sulla app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo, senza dover cambiare telecomando. La partita è visibile anche su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere il canale ZONA DAZN i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com. Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.