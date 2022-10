Quarto posto per i giallorossi, che battono 3-1 in rimonta l'Hellas al Bentegodi. Soddisfatto José Mourinho: "Mi spiace per il Verona, ma abbiamo fatto tutto il possibile per vincerla. Volpato? Ho creduto nel suo talento, ha potenzialità da prima squadra". E su Zaniolo: "Ha un senso da uomo squadra". Vietato parlare di derby: "Non mi interessa, c'è il Ludogorets giovedì". E il baby Volpato rivela: "Mou mi ha detto che..." GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A Condividi

Tre punti in rimonta per la Roma al Bentegodi, vittoria fondamentale per iniziare al meglio una settimana decisiva: giovedì il Ludogorets in Europa League e, domenica, il derby contro la Lazio. I giallorossi la spuntano nel finale nel segno del baby Volpato, ma José Mourinho si dice dispiaciuto per gli avversari nel post-partita: "Mi sento di sostenere il Verona, perché ha lottato tanto per uscire con un punto. Bocchetti è un allenatore bravo e organizzato anche con la squadra in dieci. Ci ha creato tante difficoltà, hanno fatto bene a prendere anche qualche minuto di stop dal gioco. Ovviamente sono molto contento per la mia vittoria, però mi spiace per loro perché la loro posizione in classifica è dura. Giocatori e allenatori, stadio e tifosi: mi spiace per loro".

"Zaniolo uomo squadra, Volpato un talento" approfondimento Volpato rilancia la Roma: 3-1 al Verona e 4° posto L’analisi di Mourinho si sposta quindi sulla prestazione dei suoi: "Abbiamo fatto tutto il possibile per vincere. Abbiamo cambiato sistema due volte, ho creduto nel talento e nella creatività di Volpato: è un ragazzo che ha i gol. Ho creduto anche che Matic potesse fare la differenza. Quando vinci al 90’ si può parlare di fortuna, ma l’abbiamo cercata per 45 minuti". Il discorso si sposta quindi su Zaniolo: "Ha un senso da giocatore di squadra, non sono mai arrabbiato perché Nicolò non fa un gol o non segna da tanto. Lui dà sempre tutto, mette in difficoltà gli avversari: li obbliga a fare falli, sono sempre contento di lui". Inevitabile parlare di Volpato: "C’è un processo nei giocatori: chi si allena solo con la Primavera e magari viene a mangiare con la prima squadra. Un altro è chi lascia la Primavera e viene con noi: è successo con Bove l’anno scorso, da agosto tocca a Volpato. È già un giocatore con potenziale da prima squadra. È giovane, ha tanto da imparare ogni giorno, ma è già al livello della prima squadra. Non ha preso rischi, sapevo avesse il potenziale per cambiare la partita".

"Il derby? Mi interessa il Ludogorets" Settimana decisiva per la Roma, squadra che attende con impazienza il derby di domenica. Ma non José Mourinho: "Non mi interessa per niente. A me interessa la prossima partita: quando un allenatore guarda troppo in là, non finisce mai bene. Ho avuto qualche esperienza a riguardo, poi quando sbagli fatichi a conviverci ammettendo la colpa a te stesso. Rifiuto completamente di parlare della prossima partita di campionato: se qualcuno dei miei lo fa, sbaglia. Io non lo farò, perché giovedì c’è il Ludogorets e da venerdì penseremo ad altro".

Volpato: "Mourinho mi ha detto che..." Decisivo l’ingresso dalla panchina di Cristian Volpato, 18enne italo-australiano che ha deciso la partita a Verona: suo il gol del sorpasso nel finale, suo l’assist per il 3-1 di El Shaarawy. Emozionatissimo il talento giallorosso: "Il mister mi ha chiamato dicendomi 'Entri subito'. Sono molto felice per essere venuto qua, entrando e cambiando la partita. Non abbiamo mollato niente. Cosa mi ha detto Mou? Che c'ho un culo! Sono giovane ma devo avere pazienza. Ora pensiamo partita per partita".