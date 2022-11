Lazio, Sarri rilancia Luis Alberto nel derby

Se è vero che non esiste mai il momento giusto per affrontare determinate partite, si può di sicuro dire però che al derby la Lazio arrivi in quello peggiore. Due ko consecutivi, fuori dall’Europa League, un allenatore inquieto e al derby senza i due giocatori migliori: Milinkovic e Immobile che al massimo verrà convocato ma come capitano non giocatore. Oltre a Sarri anche lui ha parlato alla squadra di ritorno dall’Olanda nel primo momento delicato della stagione. Soprattutto dopo che l’Europa è tornata a far piccola la Lazio, che non a Rotterdam ma prima ha avuto la colpa di non essere riuscita ad imporre le proprie qualità superiori in un girone abbordabile. Sarri un anno fa ne fece una questione di rosa poco profonda, oggi di mentalità, quella che non si compra ma si trasmette ed è uno dei motivi che hanno spinto la Lazio a investire su un allenatore che ha vinto in Italia ed in Europa. Che evidentemente ha ancora tanto da lavorare