Dove vedere Milan-Spezia

I numeri di Milan e Spezia

Sono solo 4 i precedenti tra le due squadre in Serie A: lo Spezia ha vinto due delle quattro sfide contro il Milan e potrebbe diventare la seconda squadra contro cui i liguri trovano tre successi nella competizione, dopo la Sampdoria. Zero i pareggi registrati. Dopo la sconfitta per 1-2 contro il Torino, il Milan potrebbe registrare due sconfitte consecutive nel massimo campionato per la prima volta dal novembre 2021, in quell’occasione contro Fiorentina e Sassuolo. Da una parte lo Spezia è la squadra che ha passato più tempo sotto nel punteggio in trasferta in questa Serie A (315 minuti), dall'altra il Milan si è trovato in vantaggio per 298 minuti in gare casalinghe, meno solamente della Juventus (360). Lo Spezia è la vittima preferita in Serie A per Rafael Leão: tre reti per il portoghese contro i liguri, inclusa la prima delle due doppiette realizzate nella competizione (4 ottobre 2020 al Meazza) - cinque gol e quattro assist in questo campionato, con solo Kvaratskhelia (11) e Milinkovic-Savic (10) che hanno preso parte a più reti di lui finora.