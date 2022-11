Come sta Dybala?

Senza l'argentino è peggiorato tutto in campionato. La media punti con lui in campo era di 2,3. Senza di lui è scesa a 1,2. Dimezzando punti (solo 6 in 5 partite) e gol (solo 4 in 5 match). Dalla lesione al retto femorale Dybala è ormai guarito. Full immersion di terapie e differenziato in campo. Corsa senza pallone, con buone sensazioni. Gradatamente sta aumentando i carichi di lavoro. L'obiettivo è la convocazione nell'ultima di campiobato prima della sosta contro il Torino. Convocazione fondamentale per rientrare in extremis al mondiale con le nuove regole fissate dal ct argentino Scaloni che convocherà solo chi è pronto a giocare la prima partita in Qatar. Con la speranza di Mourinho di rivederlo al top da gennaio, tra campionato ed Europa League.