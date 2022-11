Premiato ai Golden Boy come Best European Manager, Paolo Maldini ha parlato di Milan-Spezia e del gol segnato dal figlio Daniel a San Siro contro i rossoneri: "Era scritto che accadesse. Ho chiesto consiglio a Galliani che mi ha detto che nella settimana prima di Milan-Monza ha cercato di non muoversi per non avere emozioni in caso di gol di uno o dell'altro. Io ho cercato di fare lo stesso, ma dentro da papà non potevo che essere strafelice"

