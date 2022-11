Ufficiali le date degli ottavi di finale di Champions League. S'inizia a San Siro con Milan-Tottenham il giorno di San Valentino. La settimana dopo in campo Napoli (a Francoforte) e Inter (in casa col Porto) per l'andata. Ritorno l'8 marzo per il Milan a Londra, mentre l'Inter gioca a Oporto il 14 e il Napoli al 'Maradona' il 15

IL SORTEGGIO DI CHAMPIONS