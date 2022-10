È stato assegnato il Golden Boy 2022, premio istituito da Tuttosport che va a celebrare il miglior giocatore Under 21 in Europa. A trionfare è stato Gavi, secondo giocatore del Barça consecutivo a conquistarlo dopo Pedri lo scorso anno. Ma non è stato l'unico vincitore: ecco tutti gli altri premi assegnati e che saranno conferiti di persona il prossimo 7 novembre a Torino