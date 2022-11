Doppia beffa per la Roma di Mourinho dopo il derby perso 1-0 (clicca qui per vedere gli highlights) Oltre alla sconfitta sul campo, infatti, i giallorossi, già privi di pedine importanti come Dybala, Wynaldum e Spinazzola, devono subire anche l’infortunio del proprio capitano, Lorenzo Pellegrini, uscito all’inizio del secondo del derby per un fastidio muscolare ai flessori della coscia destra. Gli esami ai quali si è sottoposto il trequartista giallorosso hanno diagnosticato una lesione di primo grado, il che significa arrivederci al 2023, considerato che il 13 novembre il campionato andrà in letargo per lasciare spazio ai Mondiali in Qatar. Un’assenza, quella di Pellegrini, che Mourinho dovrà gestire nelle ultime due partite dell’anno, contro il Sassuolo mercoledì 9 e contro il Torino domenica 13: senza di lui, contro la Lazio i giallorossi hanno faticato tremendamente a creare gioco e occasioni (zero tiri nello specchio in tutto il secondo tempo), come ammesso dallo stesso Mourinho al termine della partita in conferenza stampa. Nel derby il suo posto è stato preso dal giovane Volpato, comunque uno dei più positivi in una serata da dimenticare per i giallorossi, che a questo punto si candida insieme ad El Shaarawy per partire dal primo minuto al Mapei contro i neroverdi di Dionisi. Altrimenti, un’altra opzione potrebbe essere quella di schierare Zaniolo alle spalle del doppio centravanti Abraham-Belotti, i tre giocatori più sotto accusa per questa prima parte di stagione giallorossa, fermi in totale alla miseria di 7 gol in 3 tra campionato e coppa.