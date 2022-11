Presentazione della 14^ giornata di Serie A

Turno infrasettimanale per la 14^ giornata di Serie A, la penultima prima della pausa per il Mondiale in Qatar. Le prime a scendere in campo, alle 18.30, sono Napoli-Empoli e Spezia-Udinese, mentre la sera di martedì 8 novembre alle 20.45 il Milan affronta la Cremonese allo stadio Giovanni Zini. Cinque le partite del mercoledì con Sassuolo-Roma e Lecce-Atalanta alle 18.30 e tre partite la sera: Inter-Bologna, Fiorentina-Salernitana e Torino-Sampdoria (in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251). La giornata di campionato si conclude giovedì con la Juventus che gioca alle 18.30 allo stadio Bentegodi contro il Verona (in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport UNO, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K) e alle 20.45 Lazio-Monza (in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K).