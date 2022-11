L'esterno giallorosso, premiato a Torino come Golden Boy Web, parla del rapporto con Mou e del derby perso contro la Lazio: "Mourinho è come un secondo padre, mi tratta come un figlio. Quest'anno devo confermare quanto di buono fatto. Il derby è stato deciso da un episodio, sfortunatamente a favore della Lazio. Abbiamo la partita di mercoledì per rifarci, dobbiamo migliorare sotto tanti punti di vista"

PLAYOFF EUROPA LEAGUE: IL CALENDARIO