Pioli: "Oggi non all'altezza, -8? Tanti punti"

L'allenatore analizza lucidamente il pareggio di Cremona ed è consapevole di ciò che è mancato al Milan: "Tecnicamente dovevamo fare di più, abbiamo vinto pochi duelli offensivi". I rossoneri scivolano a otto punti dalla capolista: "La classifica non ci piace ma abbiamo tempo per risistemarla. Vanno fatti i complimenti al Napoli per il cammino che sta facendo"

C'è delusione nelle parole di Stefano Pioli al termine del match pareggiato per 0-0 allo Zini con la Cremonese. L'allenatore del Milan non cerca alibi: " Credo che potevamo fare di più , abbiamo fatto un discreto primo tempo e un secondo non all'altezza - dice - Dovevamo creare di più e dovevamo fare meglio tecnicamente, muoverci di più, loro hanno fatto una gara difensiva ma noi con la nostra qualità dovevamo fare di più". Nonostante le sostituzioni nella ripresa il Milan non è riuscito ad accelerare: "Credo che nel secondo tempo abbiamo perso velocità e fluidità e abbiamo vinto pochi duelli offensivi, se non si riesce a superare l'avversario tutto diventa difficile - prosegue - Gli avversari hanno marcato bene e noi dovevamo fare qualcosa in più senza palla".

"Classifica che non ci piace ma si può recuperare"

vedi anche

Cremonese-Milan 0-0, gli highlights

Ci si attendeva qualcosa in più da Leao dopo il suo ingresso in campo: "Io credo sia sbagliato puntare il dito solo su un singolo, si lavora di squadra poi sui singoli ci sono giornate migliori o peggiori ma non va puntato il dito sui singoli". Cremonese estremamente difensiva: "Ci aspettavamo una Cremonese così, non sempre ci è riuscito di muoverci con tempi e spazi giusti, abbiamo avuto le nostre occasioni ma quando poi non si riesce a sbloccare partite come queste è difficile". La classifica parla di un Milan a -8 punti dal Napoli capolista: "Otto punti sono tanti è una classifica che non ci piace, abbiamo l'opportunità di tornare a vincere e poi c'è la sosta e abbiamo il tempo di risistemare. Ma i complimenti vanno fatti al Napoli". Su De Ketelaere, anche lui incapace di incidere: "Capisco l'effetto mediatico ma oggi tutti, io compreso, potevamo fare di più".