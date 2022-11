Superlega, si apre il dialogo con la Uefa

Nella mattinata di oggi martedì 8 novembre l'atteso incontro fra Alexander Ceferin e Bernd Reichart, amministratore delegato di A22 Sports, per parlare della creazione di una Superlega europea SUPERLEGA, UN NUOVO CEO PER RILANCIARE IL PROGETTO Condividi

Il giorno dell’incontro. Difficile immaginarlo fino a poche settimane fa e invece oggi a Nyon il presidente Uefa Alexander Ceferin avrà un incontro ufficiale con Bernd Reichart, amministratore delegato di A22 Sports, come lui stesso aveva preannuciato poco dopo la sua nomina. Lo scorso 19 ottobre era stata annunciata la creazione di una società (A22 Sports) con lo scopo di difendere e promuovere il progetto. La parola chiave era dialogo, almeno come prima mossa, per provare ad andare oltre muri costruiti, che al momento paiono insormontabili. Questo dialogo, oggi martedì 8 novembre, ci sarà. Proprio il giorno dopo che in quella stessa città svizzera si sono trovati i rappresentanti delle principali squadre europee per i sorteggi delle più importanti competizioni Uefa.

"A Nyon per parlare con Alexander Ceferin" "Buongiorno, sono arrivato da poco a Ginevra e presto sarò a Nyon per parlare con Alexander Ceferin". Annuncia così Reichart su twitter a metà mattinata. "Abbiamo parlato con molti club nelle ultime due settimane, siamo interessati ai loro punti di vista, il dialogo ora deve proseguire, va portato alla Uefa". Promette poi aggiornamenti nel corso della giornata.

Progetto morto vs idea per migliorare il calcio La Superlega europea, il progetto che più ha sconvolto il mondo del calcio negli ultimi anni è passato dall’essere un progetto segreto di pochi a diventare quasi una storia social da seguire in diretta mentre avviene. In molti seguono ora l’account di A22 Sports, incluso Andrea Agnelli, che rappresenta uno dei tre pilastri, delle tre squadre – insieme a Real Madrid e Barcellona – che più stanno spingendo affinché questa nuova competizione si realizzi. Sarà interessante capire a cosa porterà l’incontro e le due visioni opposte della Superlega. Da un lato Ceferin che la definisce un ‘progetto morto’ e dall’altra Reichart che crede invece sia un modo per migliorare il calcio.

Parola alla Corte di Giustizia Europea L’incontro non cambia però le cose, rimane fondamentale la decisione della Corte di Giustizia Europea del 18 dicembre. La corte dovrà pronunciarsi sulla possibilità che la Uefa possa essere considerata un monopolio, condizione non ammessa all’interno dell’Unione Europea.

Bernd Reichart

Chi è Bernd Reichart Bernd Reichart ha iniziato la sua carriera nel settore dei diritti sportivi collaborando con UFA Sports e dal 2003 ha ricoperto il ruolo di responsabile del marketing per l’agenzia di diritti sportivi Sportfive. Nel 2004 è diventato responsabile delle relazioni con gli investitori per l’emittente leader spagnola Antena 3 (oggi Atresmedia). Dal 2007 al 2013, nel ruolo di Direttore Generale multicanale all’interno del gruppo audiovisivo spagnolo ha gestito il portfolio di canali televisivi gratuiti. Nel 2013 ha fatto il suo ingresso nel Gruppo RTL in Germania come Direttore Generale del canale televisivo tedesco VOX, lanciando alcuni tra i programmi di maggior successo nella storia del canale. Da gennaio 2019 a settembre 2021, è stato Amministratore Delegato di Mediengruppe RTL Deutschland, uno dei principali gruppi di emittenti private in Europa. Dal gennaio 2019 a giugno 2022, Bernd è stato anche membro del comitato direttivo del gruppo Bertelsmann, società di media, servizi e educazione che opera in circa 50 paesi nel mondo.