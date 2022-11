Dove vedere Torino-Sampdoria

Le due squadre scendono in campo alle 20.45, oggi, mercoledì 9 novembre: la partita sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca Dario Massara, commento Nando Orsi, bordocampo Paolo Aghemo e Massimiliano Nebuloni

I numeri di Torino e Sampdoria

Sono ben 110 i precedenti tra le due squadre in Serie A: 38 le vittorie del Torino, 40 le gare pareggiate, 32 le partite vinte dalla Samp. Il Torino ha vinto le ultime due partite di Serie A contro la Sampdoria, ma non ottiene tre successi di fila contro i blucerchiati da una serie di quattro tra il 1976 e il 1982. La Sampdoria è la squadra che ha perso più match in Serie A nel 2022 (22 su 32 partite), nella storia del torneo solo il Cagliari nel 2021 (24) ha registrato più sconfitte in un singolo anno solare. Il Torino, che ha vinto l’ultima partita interna di campionato, 2-1 contro il Milan, non ottiene due successi consecutivi in casa da una serie di tre registrata tra dicembre 2021 e gennaio 2022.