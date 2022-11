Le parole dell'allenatore bianconero alla vigilia della trasferta di Verona: "Bisogna vincere su un campo difficile, altrimenti il successo con l'Inter e le tre gare precedenti non saranno servite a niente. Kean e Paredes recuperati, Vlahovic ancora da valutare. Chiesa ha qualche fastidio ma è normale. E in porta gioca Perin". Sulla rincorsa in classifica: "Vediamo passo dopo passo, ma se il Napoli continua così nessuno potrà avvicinarlo" 14^ GIORNATA, LE PROBABILI FORMAZIONI Condividi

Dare seguito alla vittoria con l'Inter, la quarta consecutiva in campionato, per proseguire nel momento positivo e rilanciarsi in classifica. La Juventus vuole mettere la quinta e ha il Milan nel mirino: in caso di altro successo contro il Verona, i bianconeri si porterebbero a quota 28 punti, a -2 dai rossoneri secondi. Alla vigilia del match di giovedì 10 novembre alle 18:30 al Bentegodi (diretta su Sky Sport Uno), l'allenatore della Juve Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa.

Cosa ha lasciato la vittoria contro l'Inter? "Ha lasciato una serata di gioia e felicità, ma dal giorno dopo abbiamo chiuso subito il capitolo. Domani giocochiamo a Verona, una squadra che crea e che nelle ultime partite ha perso immeritatamente. Non sarà facile e loro non meritano la classifica che hanno. Sono una squadra fisica, che aggredisce. Starà a noi essere al loro livello dal punto di vista fisico" Recupera qualcuno? In porta gioca Perin? "Gioca Perin perché Szczesny ha giocato 12 partite di fila. Recuperano sicuramente Paredes e Kean, mentre Vlahovic è da valutare oggi. Sono da valutare anche McKennie e Chiesa"

Si può dire ormai che Danilo è il vice capitano? "Ho parlato con Cuadrado, che sarebbe il vice quando non c'è Bonucci. Juan ultimamente si innervosiva troppo, sentiva troppe responsabilità e parlando tra noi ci siamo detti che è meglio che Danilo faccia il capitano. Questa cosa andava bene anche ad Alex Sandro, quindi non è un problema. Il capitano comunque rimane Bonucci quando gioca"



È possibile vedere insieme Vlahovic e Chiesa? "Al momento è impossibile. È bello parlare di progetti, ma parliamo di immediato. Domani c’è il Verona, bisognerà fare una grande partita perché altrimenti quello che abbiamo fatto con l’Inter e nelle precedenti tre gare verrà buttato. Servirà una grande partita perché la Juve ha perso tre delle ultime cinque gare giocate a Verona" Per Vlahovic si può dire che è finito il 2022? E come si sta riprendendo Chiesa? "Soffre di questa infiammazione tendinea, pubalgica, chiamatela come vi pare. Ieri ha corso, oggi valuteremo. Se è a disposizione, è un bene per la Juve averlo anche in panchina, altrimenti si curerà e vedremo se ci sarà domenica. Chiesa ha fatto bene, ma finché il ginocchio non ritrova la sua stabilità è in adattamento. Un conto è fare degli allenamenti gestiti, altro è fare delle partite. Il percorso rieducativo si fa in campo"

Mandzukic ha detto che la rimonta è possibile, la pensa come lui? "Mario ha detto una frase che deve essere scolpita nei muri, cioè che quando si gioca non si pensa a fare gol ma a giocare per vincere. Il Napoli sta facendo un campionato straordinario, se continua così nessuna squadra avrà la possibilità di avvicinarlo. Noi dobbiamo fare un passo alla volta: ora c'è il Verona, poi Lazio, dopo riprenderemo energie"

Cosa pensa del momento che sta attraversando Milik? "Come tutti gli attaccanti, ci sono momenti in cui si fa gol e altri in cui se ne fanno meno. Ma Milik è un giocatore di grande affidabilità e sono contento di quello che sta facendo"