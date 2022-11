Allegri non ha convocato Vlahovic e Chiesa per la trasferta di Verona. Due invece i recuperi importanti per la sfida del Bentegodi: Paredes (che dovrebbe partire dalla panchina) e Kean (titolare con Milik). In porta gioca Perin. Nel Verona out Faraoni, Bocchetti sceglie il doppio trequartista alle spalle della punta: Kallon e Verdi dietro a Henry

