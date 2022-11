Una giornata di squalifica per Dejan Stankovic per aver "contestato platealmente una decisione arbitrale". L'allenatore della Samp nel post gara aveva detto: "Non ho insultato nessuno, parlavo in serbo con Radonjic". Un turno di stop anche a Luperto (Empoli), Colley (Samp) e Lopez (Sassuolo)

Una giornata e ammenda per Dejan Stankovic. La decisione del Giudice Sportivo è quella di fermare per un turno l'allenatore della Samp, che non ci sarà nella partita di Genova contro il Lecce. Rosso per lui nel turno infrasettimanale nella partita col Torino, proprio dopo il raddoppio dei granata; la motivazione - si legge - è quella di aver "contestato platealmente una decisione arbitrale rivolgendo agli Ufficiali di gara parole irrispettose". Proprio nel post gara Stankovic aveva però dato la propria versione dei fatti dell'accaduto: "Mi dicono che io sia stato espulso perché ho insultato l'arbitro. Non è vero - sono state le sue parole - io non ho insultato nessuno, stavo parlando in serbo con Radonjic". E ancora: "Gli stavo dicendo di buttare palla fuori e non mi sono accorto di essere entrato un metro dentro al campo. Juric mi ha detto di andarmene per evitare di prendere cinque giornate. Se a referto scriveranno che ho insultato l'arbitro, sarà un gravissimo errore".