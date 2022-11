Dove vedere Empoli-Cremonese in tv

La sfida dello stadio Carlo Castellani si gioca venerdì 11 novembre alle 20.45 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

I numeri di Empoli e Cremonese

leggi anche

Sorpresa Inghilterra: lascia a casa Tomori, Abraham e Smalling!

Nessun precedente fra le due squadre in Serie A, mentre in Serie B l'Empoli è rimasto imbattuto in tutte le ultime nove partite. L'ultima volta che ha vinto la Cremonese era il 2 ottobre 1988. L'Empoli non ha mai vinto una partita di Serie A di venerdì, mentre la Cremonese ha pareggiato le ultime quattro giocate in trasferta. Con la maglia del Frosinone Daniel Ciofani ha segnato quattro gol in quattro partite in Serie A contro i toscani e due delle sue tre doppiette.