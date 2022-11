L’allenatore bianconero ha parlato alla vigilia del match contro la Lazio: “Vlahovic non se la sente, ci ho parlato e non è nelle condizioni ottimali per affrontare il match. Chiesa invece è a disposizione, da valutare Locatelli e Cuadrado”. Sull’avversario: “La Lazio è una squadra tosta, difficile da affrontare, sarà complicato”. Sui giovani: “Contento di Miretti e Fagioli in nazionale” JUVE-LAZIO: LE PROBABILI FORMAZIONI Condividi

Non ci sarà Dusan Vlahovic nel match contro la Lazio di domani, 12 novembre. Lo conferma Massimiliano Allegri nella conferenza stampa della vigilia: "Vlahovic sta fuori, non se la sente, non sta bene. Ha fatto parte dell’allenamento anche oggi ma starà fuori. Chiesa domani è a disposizione". Sempre sull'assenza del serbo, Allegri specifica: "Non c’entra il Mondiale, bisogna essere fatalisti, magari poi uno si ferma con il primo allenamento in nazionale. Non è in condizioni ottimali, io ci ho parlato e quando uno non è sereno di rientro da un infortunio. In questo momento non è in condizioni per affrontare una partita".

"Chiesa a disposizione, da valutare Locatelli e Cuadrado. Di Maria..." Sempre sulla possibile formazione: "Chiesa è a disposizione, mentre su Kean deciderò domani". Su Locatelli: "Dovrò vedere se sarà disponibile, così come Cuadrado e solo dopo farò delle scelte". Per quanto riguarda Di Maria e del suo possibile impiego dal primo minuto: "Non è questione di Mondiale alle porte, è questione di minutaggio. L’altra volta ha fatto bene, devo decidere se fargli fare un tempo o metterlo dall’inizio. Lui però alza il livello della squadra come personalità, come tecnica quando entra".

FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Serie A Immobile salta Juve-Lazio: le probabili formazioni Ciro Immobile sente ancora dolore e non parte per Torino. Out anche Vlahovic, come confermato da Allegri. In casa Juve ci sono dubbi su Cuadrado e Locatelli che verranno valutati questa domenica. Chiesa disponibile per la panchina, Sarri sarà privo degli infortunati Zaccagni e Lazzari Portiere: WOJCIECH SZCZESNY Difensore di destra: BREMER Difensore centrale: LEONARDO BONUCCI

"Contro la Lazio sarà difficile" Sugli avversari biancocelesti: "Domani sarà una partita difficile, specie per via della sosta lunga due mesi: è come la prima di campionato, bisogna stare lì con la testa altrimenti diventa una partita pericolosa. Ma lo è già perché la Lazio ha qualità". Poi sul momento positivo: "Veniamo da un filotto importante, bisogna essere bravi a dare seguito con un risultato positivo: la Lazio in trasferta ha preso solo un gol. Le squadre di Sarri sono organizzate a livello difensivo e poi loro hanno giocatori tecnicamente bravi". Sulle parole di Sarri che ha definito un "insulto al calcio" la sosta Mondiale: "Io sono un allenatore, quando mi dicono di giocare giochiamo, quando mi dicono di fermarci ci fermiamo".