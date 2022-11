Ciro Immobile sente ancora dolore e non parte per Torino, mentre Vlahovic dovrebbe tornare a sedersi in panchina pronto per essere utilizzato a gara in corso. Con il serbo torna anche Chiesa dopo aver saltato la trasferta di Verona. Allegri deve rinunciare però a Locatelli, mentre Sarri sarà privo anche degli infortunati Zaccagni e Lazzari