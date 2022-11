Dove vedere Juventus-Lazio

I numeri di Juventus e Lazio

La Juventus è rimasta imbattuta in 33 delle ultime 35 sfide di Serie A contro la Lazio: le due sconfitte risalgono all'ottobre 2017 (1-2 con Allegri) e al dicembre 2019 (1-3 con l’ex Sarri). In particolare i bianconeri vanno a segno contro la Lazio in Serie a dal 17 novembre 2012: 37 reti in 19 partite. A proposito di gol, i biancocelesti hanno trovato il gol nelle ultime tre trasferte di Serie A contro la Juventus e non registrano una striscia più lunga di gare esterne in rete contro i bianconeri dal 2002 (12 in quell'occasione). Attenzione al fattore Stadium: la Juve ha vinto le ultime tre partite interne di Serie A con un punteggio complessivo di 9-0: non arrivano a quattro di fila dall’era Pirlo. Dall’altra parte la Lazio ha tenuto la porta inviolata in tutte le ultime quattro trasferte di Serie A: solo una volta è arrivata a cinque consecutive, tra febbraio e marzo 1998 con Eriksson. Solo il Barcellona (zero) ha subìto meno gol in casa rispetto alla Juventus (tre) nei cinque grandi campionati europei in corso, mentre quella della Lazio è la miglior difesa in trasferta in questi tornei (un solo gol incassato).