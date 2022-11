Dove vedere Monza-Salernitana

I numeri di Monza e Salernitana

Il Monza è imbattuto in nove confronti di Serie B disputati in casa contro la Salernitana, grazie a sei successi e tre pareggi (ben cinque i clean sheet). Le due sfide tra Monza e Salernitana nella Serie B 2020/21, inoltre, hanno visto due successi lombardi con sei reti all'attivo in totale (3-0 all'andata e 3-1 al ritorno): sono state le uniche due sfide in B tra le due formazioni negli ultimi 20 anni. Dal ritorno in Serie A nella scorsa stagione, la Salernitana ha un bilancio in perfetto equilibrio contro formazioni neopromosse: due successi, due pareggi e due sconfitte. Il Monza ha vinto tre (sempre con clean sheet) delle quattro partite interne di Serie A dall'arrivo di Palladino, dopo aver perso tutte le tre sotto la guida di Stroppa. La Salernitana è alla ricerca del suo primo successo in trasferta contro avversarie lombarde in Serie A, dopo due pareggi e otto sconfitte. Curiosità: solo la Lazio (5) ha vinto più incontri in Serie A giocati di domenica da settembre in avanti rispetto al Monza (4, come il Napoli).