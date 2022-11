Dove vedere Roma-Torino

I numeri di Roma e Torino

La Roma ha vinto 15 delle ultime 17 sfide interne di Serie A contro il Torino: l'ultimo pareggio all'Olimpico risale al marzo 1995, quando sulle due panchine sedevano Carlo Mazzone e Nedo Sonetti. Dal 5 dicembre 2015 (ultimo pareggio in generale tra le due squadre), la Roma è avanti 10 a 3 nel bilancio delle vittorie. I giallorossi hanno mancato l'appuntamento con il gol sono in una delle ultime 23 partite di Serie A contro il Torino: 0-2 firmato dall’attuale giallorosso Andrea Belotti (5 gennaio 2020). La Roma ha perso le ultime due partite interne di campionato e in casa non arriva a tre sconfitte consecutive nella competizione dall'aprile 2005, quando in panchina sedeva Bruno Conti. La squadra di Mourinho, inoltre, potrebbe restare a secco di gol per tre partite interne di fila in Serie A per la prima volta dal settembre 2005, mentre solo in un'occasione ha perso tre incontri consecutivi in casa senza trovare il gol: tra gennaio e febbraio 1994 con Carlo Mazzone. Per quanto riguarda il Torino, dopo essere rimasto imbattuto in sette trasferte consecutive tra aprile e agosto, ha perso quattro delle cinque gare esterne disputate in Serie A da settembre. Va però ricordato che, dopo il 2-0 contro la Sampdoria nell'ultimo turno, il Torino potrebbe tenere la porta inviolata in due gare consecutive di Serie A per la prima volta dallo scorso aprile (e i granata non vincono due partite di campionato di fila senza subire alcun gol dal settembre 2021).