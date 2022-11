Dalla mini-fuga estiva al debutto: chi è Tahirovic

Il suo regalo di Natale è arrivato in anticipo: a 19 anni Benjamin Tahirovic ha esordito in Serie A con la maglia della Roma, una promessa già anticipata da Mou nelle scorse settimane. Dal fratello calciatore all'idolo bosniaco per finire alla fuga (e perdono) della scorsa estate: alla scoperta dell'ennesimo giovane lanciato dallo Special One

