A DUBAI

Globe Soccer, vince Benzema. Osimhen batte Leao

A Dubai, Karim Benzema si aggiudica il Globe Soccer Award come miglior giocatore dell’anno, coronando una stagione straordinaria. Ma c’è anche tanta Italia tra i vincitori di questa edizione: Ancelotti premiato come miglior allenatore dell’anno, Osimhen è il miglior giocatore emergente battendo, tra gli altri, anche Leao. Alla coppia Maldini-Massara del Milan il premio riservato ai dirigenti dell’anno. Premio alla carriera a Ibra, che però precisa: 'Non è ancora finita!'

PREMIO BEST MEN’S PLAYER OF THE YEAR KARIM BENZEMA (Real Madrid/Francia)

PREMIO "POWER HORSE" EMERGING PLAYER OF THE YEAR Victor OSIMHEN (Napoli) Va all'attaccante del Napoli il premio come giocatore emergente dell'anno: battuta la concorrenza di Leao del Milan, ma anche di altri giovani fenomeni che erano tra i candidati tra cui Gavi, Valverde, Bellingham, Camavinga e Alvarez