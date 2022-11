A Dubai, Osimhen si aggiudica il premio come miglior giocatore emergente battendo, tra gli altri, anche Leao. È un'anticipazione data dagli organizzatori dei Globe Soccer Awards: su Sky Sport 24 la cerimonia in diretta per scoprire chi vincerà il trofeo come miglior giocatore, miglior allenatore e miglior club dell’anno. In corsa Ancelotti e Mourinho tra i tecnici, la coppia Maldini-Massara del Milan vince il premio riservato ai dirigenti dell’anno