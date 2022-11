Un sogno finito troppo presto. Nico Gonzalez, già alle prese con una serie di problemi fisici durante la prima parte di stagione con la Fiorentina (con appena 185 minuti disputati in Serie A), è stato costretto anche a rinunciare al Mondiale. Convocato dal Ct Scaloni, l'argentino si è fermato in uno dei primi allenamenti con la Seleccion a causa di un guaio muscolare. Al suo posto è stato chiamato Angel Correa dell'Atletico Madrid.

L'esito degli esami: lesione di secondo grado del bicipite femorale

Gli esami effettuati hanno evidenziato i timori peggiori. L'esterno offensivo ha riportato una lesione di 2° grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Questo il comunicato ufficiale del club viola: "La Fiorentina rende noto che, nella tarda mattinata di oggi, lo staff medico viola è stato informato dai colleghi argentini di quanto accaduto ieri all’atleta Nicolas Gonzalez - afferma la nota della società -. Durante la seduta di allenamento pomeridiana il calciatore è stato costretto ad abbandonare l’attività per una problematica muscolare. Gli esami svolti nella mattinata di oggi hanno evidenziato una lesione di secondo grado della giunzione mio-tendinea del bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore farà rientro in Italia nelle prossime ore per iniziare il percorso terapeutico e riabilitativo". L'argentino, dunque, oltre a Qatar 2022 rischia anche di non essere a disposizione di Italiano per la ripresa del campionato, fissata per il 4 gennaio 2023, giorno in cui i toscani ospiteranno il Monza.