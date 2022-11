Next Gen Juve: chi saranno i prossimi Miretti

La seconda squadra bianconera giocherà domenica per la prima volta nella sua storia all'Allianz Stadium (contro il Mantova, diretta ore 14.30 sul canale 259 di Sky). Dove in molti sognano di seguire le orme di Miretti, oggi punto fermo della Juventus di Allegri. Ecco i giovani bianconeri in rampa di lancio... Condividi

L’esordio è storico, l’emozione tanta. Per la prima volta, la Juventus Next Gen giocherà all’Allianz Stadium con oltre 35 mila tifosi: ingresso libero per la partita contro il Mantova per una grande festa che porta la quindicesima giornata di questa Serie C al centro del weekend.

Chi ha già esordito in prima squadra E al centro ci sono i giovani della Juventus di Brambilla che la Juve dei più grandi, quella di Allegri, guarda con attenzione crescente: l’eredità di Miretti è pronta a essere presa, anche perché i talenti non mancano. Qualcuno ha già iniziato a farsi vedere: in pianta stabile con Allegri ci sono Aké, Iling, Soulé. Mentre da poco si sono fatti notare l’esterno del 2002 Tommaso Barbieri e il centrocampista classe 2001 Enzo Barrenechea, freschi di esordio in prima squadra, e in Champions, contro il Psg.

Chi sogna di farlo Ma c’è chi scalpita, aspettando la chiamata che prima o poi arriverà. I nomi sono diversi. In attacco, si sono messi in mostra Tommaso Cudrig, punta di 20 anni che ha vissuto l’emozione della tourné estiva con Allegri e che ha appena rinnovato fino al 2026, e Mattia Compagnon, 21 anni, numero 10 della squadra. In mostra anche Gabriele Mulazzi, terzino destro di 19 anni, tra i titolari di Brambilla. E poi c’è Rafia, che abbiamo già visto con la prima squadra di Pirlo e che, a 23 anni, vuole convincere Allegri a dargli una possibilità. Step by step: crescita per gradi. E uno stadio pieno sarà un test che la Juve Next Gen, reduce da tre vittorie consecutive e al momento all’ottavo posto in classifica, non vuole fallire.