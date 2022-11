Il presidente della Juventus durante la tavola rotonda sul tema seconde squadre: "Alle nazionali arriva un beneficio indiretto, seconde squadre utili per la sostenibilità dei club". Gravina: "Siamo la quarta forza internazionale, ma terzultimi per utilizzo dei giovani formati in casa. Dobbiamo creare strumenti per favorire questa crescita" Condividi

Senza Serie A, per la Juventus è comunque una domenica storica. Per la prima volta, infatti, la seconda squadra bianconera giocherà all'Allianz Stadium nella sfida di Serie C contro il Mantova. Una giornata dedicata non solo al calcio giocato, ma anche a riflessioni sul tema attraverso la tavola rotonda, organizzata dalla Juve, dal titolo "Le seconde squadre in Italia e in Europa, modello per il futuro?". "Il passaggio in seconda squadra è utile per la Juventus, ma anche per la sostenibilità poiché si creano giocatori in casa - racconta il presidente della Juventus, Andrea Agnelli - Parliamo di Miretti e Fagioli all'esordio in Nazionale, ma anche di 7-8 giocatori in pianta stabile in Under 20. Una società come la Juventus non è una onlus, non lo fa per le nazionali. A queste deve arrivare un beneficio indiretto, la seconda squadra permette a noi di ridurre i costri della prima squadra".

Agnelli: "All'inizio abbiamo tentennato anche noi" leggi anche Next Gen Juve: chi saranno i prossimi Miretti Agnelli ha poi ripercorso le tappe che hanno portato alla creazione della seconda squadra della Juventus, a oggi l'unica in Italia: "Abbiamo percorso questo percorso con tenacia, sin dal mio arrivo - ricorda - Ci è voluto un elemento di discontinuità per realizzarle, abbiamo tentennato anche noi. I giocatori quell'anno non capivano cos'erano, essendo abituati ai prestiti. Dopo qualche ko sono andato al campo e ho detto loro che rappresentavano la Juve, che il valore è la Juventus".

Gravina: "Seconde squadre utili alla Nazionale" "Il progetto seconde squadre fa bene alla Nazionale e alla Juventus, chi ha creduto in quel progetto ha effetti positivi, importanti a livello di sistema del calcio italiano". Parla così il presidente della Figc Gabriele Gravina, ospite della tavola rotonda. L'occasione è servita per sottolineare quanto la Federcalcio creda nel progetto seconde squadre per il bene del movimento calcistico italiano: "Basti pensare che la Juventus ha schierato nella seconda squadra 97 giocatori e il 28% ha già esordito in prima squadra - spiega Gravina - Siamo la quarta forza a livello internazionale, ma siamo terzultimi per quanto riguarda l'utilizzo dei giovani formati in casa. Dobbiamo creare strumenti per favorire questa crescita".

Casini: "Vogliamo proporre delle riforme in Consiglio Federale" leggi anche Da gennaio il fuorigioco semiautomatico in Serie A Tra gli ospiti dell'evento c'era Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A: "Come Serie A vogliamo proporre una serie di riforme in consiglio federale. Ci servono più società come la Juventus, che però è un caso a parte anche come investimenti. Dobbiamo guardare all’estero. Il tema seconde squadre è portato da altre società. Ci sono squadre di Serie A con tanti prestiti e in vista delle modifiche della FIFA la seconda squadra potrà essere una proposta. Ci sono società che quest’anno hanno dovuto scegliere se continuare a mantenere una squadra femminile oppure se avere un centro sportivo all’altezza. Il tema costi è centrale".

Ghirelli: "L'Italia ha difficoltà nell'innovare" Sul tema è intervenuto anche Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro: "L'Italia ha difficoltà nell'innovare. Abbiamo fatto questa riflessione in un momento particolare: dall'altra parte del mondo si svolge un Mondiale, quindi era il momento giusto per parlare di seconde squadre e settore giovanile, in cui passa un asset fortissimo. La situazione stadi è un altro problema perché alcune società non vogliono entrare non avendo lo stadio per far giocare la seconda squadra".