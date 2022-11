Juve-Del Piero, ecco come stanno le cose

Nessun nuovo movimento dirigenziale fino a giugno in casa Juve

Ipotesi come dicevamo (a ora) prime di fondamento ma non per questo poco credibili, perché è evidente che quando si pensa a una ricostruzione il pensiero va a una figura strutturata che possa portare esperienza sia dal punto di vista della gestione, che da quello dell'immagine, come ad esempio è Paolo Maldini al Milan. In questo momento, però, non ci sono contatti. Da questo punto di vista, fino a giugno, nulla dovrebbe muoversi. Del Piero si trova in Qatar per il Mondiale e le battute che sono circolate ("Ho casa a Torino...", ndr) sono semplicemente delle battute "strappate". In questo momento non c'è nulla che possa far pensare a un impegno del genere da parte dell'ex capitano juventino. Questo non vuol dire che in futuro non potrà accadere ma, stando ai fatti di oggi, la società Juve - in emergenza - ha scelto due dirigenti-tecnici per il suo salvataggio. In futuro, si vedrà.