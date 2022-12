Ibra con Verdone sul set di "Vita da Carlo 2"

L'attaccante del Milan attore per un giorno sul set romano della seconda stagione della serie tv in cui Verdone interpreta sé stesso, in arrivo su Paramount+ nel 2023. "Persona deliziosa per umiltà, generosità e professionalità", il commento dell'attore sui social

Verdone: "Da oggi ho un nuovo amico"

leggi anche

Paramount+ e Sky: al via la partnership in Italia

"Per noi è un giorno lavorativo come gli altri. Ma un po' speciale perché è atterrato da Milano Zlatan Ibrahimovic per recitare la sua posa. Persona deliziosa per umiltà, generosità e professionalità. Ci siamo conosciuti oggi per la prima volta e posso dire che ho un nuovo amico che spero di rivedere presto. Grazie ancora Zlatan per aver accettato il mio invito con slancio. Non è da tutti ... E te ne sarò sempre grato. Ti auguro ogni bene". L'attore romano ha scritto sui social il suo ringraziamento per Ibra. Verdone sta girando a Roma un nuovo capitolo della serie tv in cui interpreta sé stesso, in arrivo su Paramount+ nel 2023.