La Juventus continua gli allenamenti alla Continassa nella lunga sosta legata ai Mondiali in Qatar. I bianconeri sono stati impegnati in una seduta di lavoro congiunta con l'Under 19. Chiesa ha brillato particolarmente nella partitella durata 45 minuti: l'attaccante, rientrato a pieno regime dopo il brutto infortunio del gennaio scorso, ha realizzato una doppietta.