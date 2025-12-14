Le partite di Serie A di oggi

Offerte Sky
Oggi, domenica 14 dicembre, si scende in campo per la 15^ giornata di campionato. Alle 18.00 Genoa-Inter su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Tutti gli appuntamenti della domenica di campionato

La domenica della 15^ giornata di campionato inizia alle 12.30 con Milan-Sassuolo per poi proseguire alle 15.00 con un doppio appuntamento: Cagliari-Roma e Udinese-Napoli. La giornata prosegue alle 18.00 con Genoa-Inter su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Maurizio Compagnoni con il commento di  Riccardo Montolivo; inviati Matteo Barzaghi e Andrea Paventi. La sera alle 20.45 con, Bologna-Juventus

Gli studi e i volti di Sky Sport

Domenica si parte a mezzogiorno con La Casa dello Sport - Day condotto da Sara Benci, con Fabio Quagliarella, Riccardo Gentile e Alessandro Biolchi ospiti in studio. Alle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Federico Zancan, Stefano De Grandis e Goran Pandev. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello in compagnia di Paolo Assogna, Luca Marchetti e Dario Massara. Pre e postpatita affidato a Sky Calcio Club, il programma condotto da Fabio Caressa. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Giancarlo Marocchi e Marco Bucciantini.

Serie A, la programmazione di oggi

Domenica 14 dicembre

  • dalle 12.00: La Casa dello Sport – Day con Sara Benci, Fabio Quagliarella, Riccardo Gentile e Alessandro Biolchi
  • ore 12.30: Milan-Sassuolo su DAZN 1
  • ore 15.00: Udinese-Napoli su DAZN 1
  • ore 15.00: Fiorentina-Verona su DAZN 2
  • dalle 15.30: Sky Sunday Football con Leo Di Bello, Federico Zancan, Stefano De Grandis e Goran Pandev
  • alle 18.00: GENOA-INTER su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Riccardo Montolivo; inviati Matteo Barzaghi e Andrea Paventi
  • dalle 20.00 e dalle 22.40: Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Giancarlo Marocchi e Marco Bucciantini
  • ore 20.45: Bologna-Juventus su DAZN 1
  • dalle 20.45: Campo Aperto Serie A con Leo Di Bello, Paolo Assogna, Luca Marchetti e Dario Massara

