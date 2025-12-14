Le partite di Serie A di oggi

La domenica della 15^ giornata di campionato inizia alle 12.30 con Milan-Sassuolo per poi proseguire alle 15.00 con un doppio appuntamento: Cagliari-Roma e Udinese-Napoli . La giornata prosegue alle 18.00 con Genoa-Inter su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Maurizio Compagnoni con il commento di Riccardo Montolivo; inviati Matteo Barzaghi e Andrea Paventi. La sera alle 20.45 con, Bologna-Juventus .

Gli studi e i volti di Sky Sport

Domenica si parte a mezzogiorno con La Casa dello Sport - Day condotto da Sara Benci, con Fabio Quagliarella, Riccardo Gentile e Alessandro Biolchi ospiti in studio. Alle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Federico Zancan, Stefano De Grandis e Goran Pandev. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello in compagnia di Paolo Assogna, Luca Marchetti e Dario Massara. Pre e postpatita affidato a Sky Calcio Club, il programma condotto da Fabio Caressa. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Giancarlo Marocchi e Marco Bucciantini.