Dove vedere Udinese-Napoli

La partita Udinese-Napoli, valida per la 15^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 14 dicembre alle ore 15.00 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Udinese e Napoli

Il Napoli è rimasto imbattuto nelle ultime 18 partite di Serie A contro l’Udinese, grazie a 14 successi e quattro pareggi; nella loro storia, i partenopei hanno avuto una striscia di imbattibilità più lunga nel massimo torneo soltanto contro due squadre: Cesena (26) e Roma (19). L’Udinese non batte il Napoli in Serie A dal 3 aprile 2016 (3-1 in casa con doppietta di Bruno Fernandes e gol di Théréau per i friulani e Higuaín per i partenopei), ma nelle ultime sei sfide di campionato si sono alternati un successo campano e un pareggio (1-1 nell'ultima sfida di febbraio 2025).

In cinque delle ultime sei sfide di Serie A in casa dei friulani, sia Udinese che Napoli sono andate a segno (fa eccezione lo 0-4 campano del settembre 2021): in questo parziale tre pareggi e tre vittorie azzurre, inclusa l'ultima in ordine di tempo il 14 dicembre 2024 per 3-1. Momento di calo dell'Udinese: quattro sconfitte nelle ultime sei partite (2V), subendo sempre almeno due reti in ogni ko: nelle prime otto giornate di questo campionato i friulani avevano perso soltanto due volte (3V, 3N). Cinque delle sette sconfitte totali in campionato del Napoli da quando allena Antonio Conte sono arrivate in trasferta, inclusi i tre ko fin qui accumulati nella Serie A in corso; i campani hanno comunque vinto l'ultima gara fuori casa senza subire gol (a Roma) e cercano due successi di fila in trasferta con annesso clean sheet per la prima volta da maggio scorso. L'Udinese ha vinto soltanto una delle ultime 10 gare di Serie A in cui ha ospitato una squadra al primo o al secondo posto della classifica prima di inizio giornata: 4-0 sulla Roma il 4 settembre 2022 (5N, 4P).