L'ex fuoriclasse francese, in un'intervista a 'Il Giornale', sull'offerta di acquisto del club bianconero respinta: "Sono orgoglioso che John Elkann abbia già respinto l'offerta, la vendita della Juventus è impossibile". E sull'ipotesi di un suo ruolo in società ammette che il "richiamo è forte", ma ribadisce ancora una volta che la famiglia viene prima di tutto e che a 70 anni non è il momento di ricominciare JUVE, IL NO ALL'OFFERTA DI TETHER - CHI E' TETHER: SCHEDA E PATRIMONIO

"Sono orgoglioso che John Elkann abbia già respinto l’offerta di Tether". Così, Michel Platini, ex fuoriclasse bianconero, ha parlato in un'intervista a 'Il Giornale' dell'offerta ricevuta e respinta per l'acquisto del club bianconero. Platini è stato molto chiaro su una cessione che per lui non è nemmeno ipotizzabile: "La vendita della Juventus è impossibile".

Platini: "Juve è Agnelli e tradizione, non si possono vendere le emozioni" "Di Tether Non penso nulla - ha spiegato la leggenda francese - anzi sono orgoglioso che John Elkann abbia già respinto l’offerta, la vendita della Juventus è impossibile. Perché la Juventus è la storia non soltanto del calcio italiano ed internazionale, Juventus significa Agnelli, un fenomeno unico, quasi esclusivo che è nato oltre un secolo fa ed è destinato a proseguire. Dunque, non si possono vendere emozioni, tifosi, tradizione e questo Elkann lo sa benissimo". Leggi anche Juve, offerta acquisto Tether rifiutata

Platini: "Non conosco Tether, ma sono certo di come si comporterà Elkann in futuro" "Non conosco questi signori che vogliono comprare la Juventus. Il mondo della nuova finanza è tutto da scoprire, studiare con la massima attenzione e la massima prudenza. Ripeto, massima prudenza. Non posso prevedere il futuro, ma sono sicuro che John non cederà ad alcuna proposta avanzata da questi soci di minoranza", ha aggiunto Platini. Leggi anche Dalle criptovalute a 13 mld di utili: chi è Tether