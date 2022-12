Juventus, anche Andrea Agnelli all'allenamento

Al Training Center sul finire della seduta si è fatto vedere a bordocampo il presidente dimissionario ma formalmente in carica fino al 18 gennaio 2023. Presenza significativa in un momento difficile dal punto di vista societario e personale. Ha voluto far sentire la sua presenza alla squadra, parlando con il ds Cherubini e con altri dirigenti in questo momento di transizione. Rientrati i serbi dopo il mondiale, Allegri prepara l'amichevole con l'Arsenal Condividi

Fino alla fine. Andrea Agnelli segue alla lettera il motto della Juventus e con un blitz al training center segue una parte dell’allenamento aperto ai tifosi e ai giornalisti. Il presidente dimissionario è arrivato verso la fine, restando a bordocampo per qualche minuto, accanto al direttore sportivo Cherubini e al responsabile dello scouting Tognozzi. Ha salutato con calore Chiesa che è rientrato in anticipo negli spogliatoi. Agnelli spesso lascia gli uffici della sede alla Continassa per andare al Training center, ma la sua presenza in campo in questo momento particolare per lui e la società ha certamente una rilevanza maggiore. Il 18 gennaio 2023 l’assemblea dei soci ratificherà la nomina del nuovo consiglio con a capo il suo successore Gianluca Ferrero. Nel frattempo, Agnelli vuole restare vicino alla squadra come ha sempre fatto. Anche per testimoniare la presenza della società, che pur nella tempesta giudiziaria che ha coinvolto il management, intende garantire alla squadra e allo staff tecnico un ambiente sereno per lavorare. A bordocampo presenti per tutto l’allenamento anche Storari e Pessotto.

Vlahovic e Kostic rientrati Al training center si sono rivisti Vlahovic e Kostic, i primi nazionali a rientrare dal Qatar. Entrambi sono rimasti all’interno, senza uscire sul campo. Per Vlahovic, in particolare, erano previsti controlli ed esami per valutare la sua condizione generale dopo i fastidi dovuti alla pubalgia. I primi riscontri sulla muscolatura del centravanti sono confortanti. Nei prossimi giorni Vlahovic seguirà un programma ad hoc per raggiungere la condizione migliore. Lavoro differenziato per Pogba che prosegue nel recupero dopo l’operazione al menisco. Si è rivisto in campo ma solo per seguire la parte finale dell’allenamento, scherzare con l’amico Kean e salutare il centinaio di tifosi in tribuna.

Prove anti Arsenal Allegri ha fatto svolgere una partita contro una mista under 19 e next gen. Squadra schierata con il 3-5-2 con difesa guidata da Bonucci, al suo fianco Rugani e Gatti. In mezzo Locatelli regista, insieme alla coppia Fagioli – Miretti. Sulla destra Akè, mentre a sinistra ha giocato Soulè, che si è alternato con Chiesa, schierato all’inizio come seconda punta al fianco di Kean. Prove di formazione in vista dell’amichevole contro l’Arsenal all’Emirates Stadium di Londra di sabato. Sul finale toccato sulla caviglia destra Chiesa in uno scontro di gioco. Qualche minuto a terra, poi l’attaccante si è alzato e ha giocato le partitelle a campo ridotto, rientrando però prima dei compagni nello spogliatoio, dopo aver salutato Agnelli.