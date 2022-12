Sinisa era di tutti

La malattia pubblica

Mai si era visto uno sportivo, un allenatore gestire così pubblicamente la sua malattia. Una lucida, sofferta scelta di civiltà. Condivisa con una comunità, via via sempre più ampia, più partecipe, più fiduciosa, che aveva stretto con lui un patto del cuore, sorta di miracolo, nell’età del rancore diffuso, selvaggio. Aveva deciso di farlo alla sua maniera. Anche insegnando tattica a distanza da una camera sterile. Anche mostrando in panchina il fisico provato, i chili persi, il volto scavato. Anche abbracciando idealmente i suoi ragazzi dalla finestra di un ospedale. Anche riemergendo con serenità dalle tenebre, consapevole della necessità di tenere alta la guardia. E di ispirare gli altri, dotandoli degli strumenti giusti per affrontare la scoperta della vulnerabilità, per spiegare che una diagnosi nefasta non è mai una buona ragione per dimettersi da se stessi. Anzi, a volte diventa opportunità per allargare il proprio mondo, non per restringerlo. Mai smettendo di nutrirsi di affetti, lavoro, passioni. Per continuare a respirare l’energia familiare.