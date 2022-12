Il difensore bianconero ha pubblicato la foto di una cena di squadra con una didascalia molto significativa a testimoniare l’unione dei bianconeri in un momento molto particolare: “Quando tutto quello che ti circonda genera caos, l’unica cosa che devi fare è restare unito e guardare avanti”. Poi aggiunge: “E anche se qualcuno manca, la Squadra è sempre Squadra. Anche chi è lontano, è qui con Noi. FINO ALLA FINE”

“Quando tutto quello che ti circonda genera caos, l’unica cosa che devi fare è restare unito e guardare avanti. E anche se qualcuno manca, la Squadra è sempre Squadra. Anche chi è lontano, è qui con Noi. FINO ALLA FINE”. Questa la didascalia del post che Leonardo Bonucci ha voluto pubblicare sui suoi profili social a testimonianza di una squadra coesa e unita in un momento societario molto particolare.

La cena di squadra, ma con qualche assente (giustificato)

Il post ritrae la Juventus a cena in un ristorante, ma Bonucci ha voluto anche ricordare chi in questo momento non ha ancora raggiunto i proprio compagni dopo l’avventura Mondiale. Tra questi anche i due campioni del Mondo, Di Maria e Paredes, protagonisti dell’incredibile parata a Buenos Aires con il pullman dell’Argentina (LA FOTOGALLERY)