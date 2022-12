Un selfie sudato negli spogliatoi della Continassa, centro sportivo della Juventus. Paul Pogba dimostra la sua voglia di rientro allenandosi anche nei giorni liberi concessi alla squadra. Il giocatore ha sfruttato la mattina della vigilia di Natale per proseguire le terapie in vista del recupero dall'infortunio al ginocchio.

A che punto procede il recupero?



Massimiliano Allegri non era stato affatto ottimista una settimana fa: "Non siamo in grado di dire quando tornerà, non facciamo un teatrino su un giocatore che non ha ancora fatto un metro di corsa", salvo poi correggere il tiro dopo l'amichevole vinta contro il Rijeka: "Siamo fiduciosi". Il giocatore ha ricominciato a correre senza ancora toccare il pallone: ipotizzare una data o una partita precise per il ritorno sembra decisamente azzardato. I bianconeri attendono di recuperare tutte le pedine venute meno in questi primi mesi stagionali per lanciare il loro assalto alla vetta. A cominciare dal campione del mondo a Russia 2018.