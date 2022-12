Giornata di controlli al ginocchio per Juan Cuadrado. In mattinata, l'esterno bianconero si è recato al J Medical per svolgere degli esami che hanno confermato il miglioramento della situazione ma difficilmente sarà disponibile alla ripresa del campionato, quando la Juventus giocherà in casa della Cremonese

Juan Cuadrado rischia di saltare la gara con la Cremonese. Nella mattinata di oggi, 27 dicembre, il colombiano è stato sottoposto ad alcuni controlli al J Medical per valutare i problemi fisici che lo hanno bloccato nelle ultime settimane, costringendolo a saltare le amichevoli contro Arsenal e Rijeka. In particolare, Cuadrado ha effettuato dei controlli al ginocchio. La situazione è in miglioramento, ma difficilmente l'esterno bianconero sarà a disposizione di Massimiliano Allegri per la gara con la Cremonese, in programma il 4 gennaio alle 18:30. Oggi la squadra bianconera è tornata ad allenarsi in vista dell'amichevole con lo Standard Liegi, in programma il 30 dicembre e in onda su Sky Sport.