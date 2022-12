E' imminente il rientro a Trigoria di Paulo Dybala, tra i protagonisti del Mondiale vinto dall'Argentina in Qatar. La 'Joya' sarà a Roma il 29 dicembre e si metterà subito a disposizione di Josè Mourinho con l'obiettivo di provare a essere in campo già il prossimo 4 gennaio, alla ripresa del campionato contro il Bologna

Paulo Dybala è pronto a rientrare. Dopo la vittoria del Mondiale con la sua Argentina, farà ritorno a Trigoria per i primi test e allenamenti il 29 dicembre. Dybala è stato protagonista della finale vinta ai rigori contro la Francia: entrato nel finale dei supplementari per battere il penalty, la 'Joya' ha dato ragione a Scaloni, realizzando dagli undici metri e diventando uno degli eroi di un intero Paese. Dybala, che in Qatar ha totalizzato appena 17' in campo nel difficile ruolo di vice-Messi, rientrerà alla vigilia dell'amichevole con la Viterbese, alla quale potrebbe già prendere parte anche solo per uno spezzone. Il calciatore si allenerà il 29 stesso o al massimo il giorno seguente agli ordini di Josè Mourinho: l'obiettivo è quello di provare a essere pronto già per la ripresa del campionato il prossimo 4 gennaio nella gara all'Olimpico contro il Bologna.