Realizzando il rigore in finale, l’argentino ha mostrato grande freddezza: dentro allo scadere del secondo tempo supplementare proprio per calciare il penalty con la Francia, è diventato il secondo calciatore entrato dopo il 115esimo minuto ad aver fatto centro ai rigori, in tutta la storia dei mondiali. Impresa riuscita 36 anni fa solo a Littbarski. Ma la percentuale realizzativa di chi entra negli ultimi 5 minuti dei supplementari era finora fallimentare per quasi tutti i tiratori scelti anche agli Europei