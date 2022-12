Calciopoli che causò la retrocessione del club in serie B. L'ex dirigente bianconero, in quanto piccolo azionista del club , ha preso la parola per salutare e ringraziare Andrea Agnelli , all'ultima assemblea dopo le dimissioni rassegnate a fine novembre. Al presidente uscente Moggi ha anche ha consegnato un pacchetto con dentro una chiavetta usb con dei files relativi a Calciopoli . "Abbiamo fatto molta fatica a farla, qui c’è tutta Calciopoli. Siamo stati indicati come colpevoli di cose che avevano fatto altri - ha detto in uno dei quoi 4 interventi -. La Juventus ha sempre vinto sul campo, mai rubato niente a nessuno. Forse ci hanno rubato qualcosa a noi: nel diluvio di Perugia, oppure l’anno dopo, quando la Roma vinceva il campionato e cambiarono le regole in corsa facendo giocare a Torino Nakata, che decise la partita facendo un gol". Ancora Moggi: "Si canta fratelli d’Italia, poi il team manager della Nazionale è quello che ha falsificato il passaporto di Recoba... Siamo stati indicati colpevoli di cose che hanno fatto gli altri".

Il ringraziamento ad Andrea Agnelli

In totale sono stati 4 gli interventi di Moggi, accolto da un applauso dell'assemblea e visibilmente commosso. Sull'inchiesta della Procura di Torino sui conti del club: "Sono venuto per capire, perché non tengo conto di ciò che leggo. Sto sentendo cose sul bilancio della Juventus che non sembrano quelle che sento dalla stampa. E poi sono qui per ringraziare Andrea Agnelli: 9 scudetti non si vincono con facilità. Chi sta dentro sa le difficoltà che si devono superare per vincere. Ringrazio Agnelli, la società però non si è mai difesa, o non ha saputo difendersi o ha lasciato cadere tutto quello che le veniva gettato addosso, per questo è diventata un giocattolo in mano a tanti". Dall'ex direttore generale bianconero anche una critica a Maurizio Arrivabene per le ultime operazioni di mercato: "Questa squadra non ha centrocampo, si dovrebbe prima prendere quelli che danno i palloni agli attaccanti, che adesso non ci sono".