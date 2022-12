Juventus, è Bremer il punto fermo della difesa

Dopo un avvio complicato di stagione, Bremer è tornato ai propri livelli. Il cambio di modulo, con il passaggio dalla difesa a 4 a quella a 3 ha favorito il difensore brasiliano, che è diventato punto fermo e certezza della retroguardia bianconera. Tornato in anticipo dalle vacanze, Bremer è pronto per scendere il campo dell'amichevole con lo Standard Liegi, in programma venerdì 30 dicembre e in onda su Sky

Oltre la sosta, che per nessuno come per la Juventus ha rappresentato una frattura storica tra il prima e il poi. Contro la Lazio Andrea Agnelli e l’intero Cda hanno vissuto l’ultima al comando, mentre per molti era l’inizio di un Mondiale, il primo per Bremer, conquistato dopo essere stato il miglior difensore dello scorso campionato con il Torino ed essere diventato essenziale anche per Allegri. Avvio complicato un po’ per tutti e anche per lui, complice l’adattamento alla difesa a 4. Poi, soprattutto col cambio di modulo, eccolo sollevarsi tra gli altri, come il miglior acquisto soprattutto in prospettiva, meritando – a 25 anni – l’investimento di 41 milioni più bonus fatto in estate e riscattando anche un mercato colpito da infortuni e critiche.