Sorrisi e autografi, Dybala è tornato a Roma

Di nuovo in Italia, di nuovo a Roma, da campione del mondo . Paulo Dybala è tornato questa mattina nella Capitale per mettersi a disposizione della formazione di Mourinho in vista della ripresa del campionato, che vedrà i giallorossi sfidare il Bologna all'Olimpico. Dopo essere sbarcato con il volo Ita da Buenos Aires poco prima delle 6 , Dybala, felpa e cappellino bianchi, tuta pantalone verde, sorridendo, è stato accolto da un piccolo gruppo di tifosi ai quali ha firmato autografi e magliette giallorosse, oltre a foto ricordo, al grido di "Campione del mondo" e "Sei grande". Accolto dallo staff della Roma, è quindi salito su un van nero che ha lasciato alle 6.05 lo scalo romano.

Sorrisi, autografi e selfie

Solo due presenze in Qatar, appena diciassette minuti complessivi ma con la firma, prestigiosa, su uno dei rigori segnati dalla Selección nella serie finale contro la Francia (entrando a un minuto dalla fine dei supplementari proprio per calciare). Dopo aver ritirato i bagagli, all'uscita del terminal 3, Dybala, alla domanda se fosse contento e se avesse già sentito l'allenatore Mourinho, si è limitato a rispondere con un "Sì", sorridendo. Nel breve tragitto fino all'auto, ha continuato a sorridere prima di firmare altri autografi e scattare selfie coi tifosi, come fatto con alcuni addetti ai lavori all'interno del terminal. Dybala, a questo punto, vuole essere a disposizione per Roma-Bologna del 4 gennaio.