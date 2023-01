Nell'intervista esclusiva rilasciata a Matteo Barzaghi, Romelu Lukaku è tornato anche sul rapporto con Zlatan Ibrahimovic dopo le scintille in un derby passato che sono diventate addirittura un murale fuori San Siro: "Quella foto è iconica. IO lo rispetto per quello che ha fatto e per quello che ha vinto, per l’Inter e per quella squadra lì...Ci rivediamo in campo e poi... vediamo che succede!"

L'INTERVISTA INTEGRALE