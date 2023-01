Juve, Pogba "ruggisce" sui social: "On my way"

Un leone ruggente e un chiaro messaggio: "On my way", tradotto "sulla mia strada", quella verso il ritorno in campo. Paul Pogba "ruggisce" sui social nella settimana che porterà alla ripresa del campionato. La Juventus non potrà contare ancora su di lui a causa dell'infortunio al ginocchio che lo tiene fermo dalla scorsa estate, ma Pogba non vede l'ora di tornare in campo. E quel leone è un modo sia per reagire alle critiche dei giorni scorsi sui social, piovute dopo le immagini di lui sulla neve per le festività natalizie, sia per dimostrare la voglia di giocare la prima partita ufficiale di una stagione finora avara di emozioni.