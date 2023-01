Le scelte di Allegri

Vlahovic e Pogba ancora fuori (Allegri in conferenza stampa ha detto che spera di recuperare entrambi nel giro di 20 giorni), Di Maria non convocato, Bonucci, De Sciglio e Cuadrado ancora out. Con una serie di infortunati ancora in infermeria, Allegri schiera la difesa composta da Gatti-Bremer-Danilo davanti a Szczesny (lui sì, recuperato). A destra Soulé, a sinstra Kostic. Mediana con Locatelli in regia e McKennie-Fagioli a supporto. La novità è in attacco, con Miretti alle spalle di Milik. Panchina per Kean, così come per Paredes e Rabiot. Parte fuori anche Chiesa, che però dovrebbe subentrare (così ha annunciato Allegri in conferenza)