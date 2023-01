Le probabili formazioni di Cremonese-Juventus

Ancora tante assenze nella Juventus che torna in campo dopo il Mondiale. Di Maria e Paredes sono appena rientrati dopo le feste in Argentina mentre non sono ancora a disposizione di Allegri nè Vlahovic nè Pogba. Spazio a uno fra Akè e Soulè nel 3-5-2 a cui si opporrà una Cremonese che Alvini, ancora a caccia della prima vittoria in campionato, presenta con il nuovo modulo 4-3-1-2